À souligner

L’intégration de la cartographie

Un écran AMOLED

Amélioration de l’autonomie

Une nouvelle technologie pour mesurer les fonctions corporelles

Un prix en hausse

Enfin la cartographie chez Polar

Si Polar insiste beaucoup dans sa communication sur sa nouvelle technologie de bio sensibilité permettant de mieux mesurer un grand nombre de fonctions corporelles (données cardiaques, température, saturation en oxygène dans le sang…), l’évolution est pour nous, en tant que sportif, ailleurs.

Jusqu’ici, Polar s’était contenté de proposer un guidage sans fond de carte, en mode “turn by turn”. Désormais, la Vantage V3 embarque avec elle la cartographie hors ligne, le tout sur un écran AMOLED de 1,39 pouce permettant une bonne visibilité. L’intégration d’itinéraires se fait toujours via la plateforme Komoot.

Voilà qui pourrait convaincre les amateurs de trail et d'outdoor de se laisser séduire par Polar.

L'écran AMOLED apporte une belle dose de lisibilité supplémentaire à la Vantage V3. ©Polar

Elixir, le miracle selon Polar

Polar Elixir, nouvelle technologie déployée à l'occasion de la sortie de la Vantage V3, est en fait la plateforme de nouvelle génération qui posera les bases de tous les futurs produits Polar. Elle regroupe les nombreux nouveaux capteurs présentés à l'occasion de la sortie de la montre. “Cette plateforme mesure davantage d’informations provenant du corps humain que jamais auparavant, afin de fournir une gamme étendue de données physiologiques et mécaniques avec une grande précision”, indique Polar.

Les tests effectués par la marque indiquent notamment une amélioration de la mesure de la fréquence cardiaque au poignet de près de 25 % grâce au nouveau capteur, la 4e génération chez Polar. On y trouve également le premier oxymètre de pouls de la marque pour mesurer la sPO2, le premier électrocardiogramme et le premier capteur de température cutanée. Beaucoup de nouveautés chez Polar, même si cela n'est pas révolutionnaire par rapport à ce qui existe déjà par ailleurs sur le marché.

Cette nouvelle technologie diminue également considérablement les interférences dues aux mouvements de bras, par exemple.

De belles propesses, difficiles à confirmer actuellement sans avoir pu tester la montre.

L’écran le plus large de la gamme Polar

Dans la continuité du look de la Vantage V2, la V3 affiche cependant un écran tactile plus large (1,39 pouce donc) et plus lumineux (AMOLED). C’est l’écran le plus large proposé jusqu’ici par une montre Polar, avec une résolution de 462 pixels par pouce. La vitesse de son processeur est aussi 129 % plus rapide que sur le modèle précédent.

Autonomie et prix en hausse

L’autonomie a pu être considérablement améliorée dans le même temps, malgré la présence de l'écran beaucoup plus lumineux. Avec jusqu’à 140 heures en activité en mode "économie d’énergie" et 55 heures en mode “normal”. C’est bien plus que sur le précédent modèle (100 heures en “save mode” et 40 heures en mode “normal”). On apprécie également le look, avec une lunette en aluminium élégante.

Le prix de vente de la Vantage V3, disponible en trois coloris, a lui aussi grimpé. Passant à 599,90 euros. C’est tout de même 100 euros de plus que la Vantage V2 à sa sortie en 2020, qu'on peut désormais trouver à partir de 349 euros, ceinture cardio thoracique fournie. La Vantage V3 n'est principalement disponible actuellement que sur le site de Polar.

Voilà qui positionne clairement la Vantage V3 dans la catégorie des montres chères.

C’est à peine 50 euros de moins que la Fénix 7 ou la Forerunner 965 chez Garmin par exemple, considérées comme des références. C’est aussi plus qu’une Coros Apex 2 (499 €) mais moins que la Vertix (699 €), la montre outdoor de Coros.

La Vantage V3 se décline en trois coloris. ©Polar

Pour quelle pratique ?

La Vantage V3 est une montre haut de gamme pour la pratique de la course à pied et, désormais, du trail running avec l’arrivée de la cartographie. Elle a aussi un caractère omnisports avec 150 sports différents pouvant y être intégrés. Elle peut donc également parfaitement convenir à la pratique du triathlon.

Son autonomie la rend compatible avec des efforts d’ultra-endurance également alors que son design, léger, lui permet d’accompagner les sportifs dans la vie de tous les jours.

C’est une montre qui se veut donc à la fois polyvalente et haut de gamme.