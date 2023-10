C’est là que se pose la question. Quelles chaussures choisir pour des sorties sur les sentiers lorsque les conditions sont humides, voire détrempées ?

Jusqu’ici, on avait tendance à pointer comme un réflexe cette bonne vieille Speedcross, dont Salomon avait sorti une version 6 en 2022, pour vous garantir une adhérence parfaite.

Désormais, il faudra compter avec la Thundercross, nouveau modèle dans la gamme de la marque d’Annecy. Un mélange entre la polyvalence de la Sense Ride (voire de l’Ultra Glide pour une expérience plus amortie) et, donc, l’adhérence et l’agressivité de la Speedcross.

Avec pour objectifs de combiner une adhérence sur les sols les plus meubles tout en offrant confort et réactivité. Un défi d’ailleurs plutôt réussi globalement.

Son atout numéro 1 : l’adhérence sur sol meuble

Plutôt confortable lors du premier essai et modèle au chaussant plutôt large à l’avant-pied, c’est surtout les crampons bien dessinés, long de 5 mm, qui captent l’attention lorsqu’on découvre cette Thundercross.

Directement, on comprend qu’on a affaire à une chaussure qui veut vous offrir un max d’adhérence, peu importent les conditions. À l’essai, c’est une réussite. Dès que les sols sont meubles, elle est difficile à prendre en défaut. On peut en toute confiance s’offrir une descende droit dans la pente là où on aurait eu peur de la gamelle avec des modèles aux crampons moins marqués.

Les crampons de 5 mm de la Thundercross offrent une bonne adhérence sur les sols les plus glissants. ©IPM

Par rapport à la Speedcross, on apprécie le confort supplémentaire offert. C’est que, depuis, les nouvelles mousses sont passées par là (Energy Foam en l’occurrence ici), permettant d’avoir une meilleure protection sous le pied tout en préservant un poids léger pour le gabarit (305 grammes en 46 lors de notre test) et une bonne dose de dynamisme.

Ce n’est pas pour autant une chaussure avec un cousin amortissant. On reste sur une sensation assez dure sous le pied, un peu comme sur la première version de l’Ultra Glide, ce qui apporte une bonne dose de dynamisme sur les terrains forestiers joueurs et techniques.

Sans être dotée d’un parre-pierres à proprement parler, la Thundercross bénéficie d’une large protection sur la partie inférieure de sa tige, une bonne chose en cas de contacts avec pierres, branches ou autres pièges. Dans l’ensemble, cette tige est néanmoins peu respirante. N’espérez pas non plus garder les pieds au sec en cas de course dans une zone humide (hautes herbes, flaques, etc).

Le béton, à éviter

S’il est à l’aise là où d’autres glissent, ce modèle n’est a contrario pas du tout taillé pour la route. Vu l’amorti, il y a un mieux par rapport à la Speedcross mais la Thundercross ne supporte néanmoins que peu les passages sur sol dur, où la sensation de course n’est en tout cas pas agréable. Lors des courts passages sur route effectués lors de ce test, on avait ce sentiment de taper durement le sol et on était chaque fois heureux de retrouver une section plus meuble par la suite. On optera pour un autre modèle également pour des sorties sur les sentiers par temps sec.

Bien que Salomon insiste sur la qualité du maintien de la chaussure, on émet ici quelques réserves à ce sujet. Latéralement, de part et d’autre de la cheville, on aurait apprécié encore un peu plus de soutien pour se sentir plus en confiance lors de passages piégeux comme les sentiers en automne ou en hiver peuvent en réserver.

Pour quel usage ?

Cela fait de la Thundercross un modèle assez typé au final, réservé à un usage sur sol meuble et boueux. Des chaussures qualitatives qui peuvent s’avérer indispensables en pleine saison hivernale/automnale mais qui n’ont pas vocation à être la seule paire dans votre armoire.

Si les conditions de jeu qui lui conviennent sont de la partie, vous pouvez à notre sens emmener cette chaussure en toute confiance sur des courtes distances pour viser un chrono comme sur du plus long. Sa légèreté et son dynamisme sont des atouts lorsqu’il s’agit d’aller chercher un chrono tandis que son amorti renforcé, bien que restant dur par rapport à d’autres marques maximalistes, doit vous permettre de tenir la distance. Son prix contenu (140 € à sa sortie), en comparaison avec d’autres modèles, est aussi un argument en sa faveur.

La Salomon Thundercross, typée pour les sols meubles et/ou boueux. ©IPM

On aime

Son adhérence sur sol meuble et boueux

Son dynamisme

Son confort

On n’aime pas

Son comportement sur sol dur

Un léger manque de soutien ressenti au niveau de la cheville

Une tige peu respirante dans l’ensemble

