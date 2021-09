© Hoka One One

Dès le 1er octobre, l'un des modèles historiques de la marque Hoka One One connaîtra lui aussi un passage au carbonne. La Bondi, chaussure qui a marqué l'introduction de semelles très épaisses dans le milieu du running, se conjuguera désormais aussi en Bondi X. Avec une plaque carbone donc. Soit une version compétition d'un modèle jusqu'ici plutôt réputé pour son gros amorti pour un poids correct.

Pour qui?

Hoka indique que cette Bondi X "met cette technologie de propulsion à la portée de tous les athlètes". A la portée de tous, oui, mais avec un prix de 220 euros tout de même. Soit bien plus que les modèles Carbon X ou Rocket X de la même marque, plus orientée longues distances et qui n'offrent certes pas ce rebond propre aux chaussures carbones taillées pour la performance.

La marque précise que la Bondi X est "dotée des éléments caractéristiques de la très convoitée “sensation HOKA” dont un profil de semelle incurvé sous les métas pour une foulée fluide du talon à la pointe, un talon rallongé pour une accélération boostée, et une semelle intermédiaire multi-matériaux dont la mousse HOKA la plus légère développée à ce jour."

La Bondi X est annoncée à un poids de 300 grammes en taille 42, ce qui n'en fait pas un poids plume en regard d'autres chaussures typés compétitions proposées par d'autres marques. "Le summum de l’évolution de Hoka", précise néanmoins et évidemment Hoka dans sa communication.