© Hoka One One

"Tecton" pour plaques tectoniques et "X" pour carbone. Hoka One One a évidemment réussi à créer l’événement en annonçant la sortie, à la mi-mai 2022, de sa première chaussure de trail dotée de plaques carbone. On met volontairement ici un "s" à plaque car il s’agit en réalité de deux plaques qui sont intégrées parallèlement au sein de la semelle, de la pointe au talon. Soit une conception différente des nombreux modèles carbonés proposés par la marque pour la pratique sur la route. L’objectif de ces deux plaques distinctes, qui coulissent à la façon de plaques tectoniques pour reprendre l’image de la marque, est de s’adapter aux contraintes propres au trail et à ses terrains irréguliers.

200 euros : le prix de l’innovation

Restait à voir ce que cela donnait aux pieds. Pour aller droit au but, l’expérience est très positive, avec un excellent mariage, sans compromis, entre confort, amorti, stabilité, adhérence et réactivité. Aujourd’hui, grâce aux innovations des dernières années, il ne faut presque plus choisir entre les caractéristiques d’une chaussure tant certaines accumulent les points forts. Mais cela a un prix qui tend malheureusement à devenir une norme sur ce segment : 200 euros. On n’ira cependant pas jusqu’à affirmer que l’ensemble forme une expérience révolutionnaire. En tout cas pas à notre niveau de pratique, qui est celle de la grande majorité des pratiquants. Le maître à bord, cela reste vous, le coureur.

© Hoka One One

Quand douceur et réactivité font la paire

La Tecton X offre d’abord une grande qualité de confort et d’amorti, deux éléments clés de l’ADN Hoka qu’on retrouve logiquement sur ce modèle. Par rapport à la Speedgoat 5, autre star de la gamme trail de la marque, l’amorti ressenti est plus souple. Ca tape moins. On apprécie. Cela est sans impact, au contraire, sur le retour d’énergie, bien présent. La chaussure donne envie d’avancer, tout en s’adaptant à tous les rythmes et niveaux de pratique.

Grâce aux plaques carbone ? Vraiment difficile à dire. On n’a en tout cas pas ressenti de réels bénéfices en termes de stabilité, l’un des objectifs recherchés par la présence de deux plaques plutôt qu’une. Le bénéfice, à notre sens, vient surtout du mélange rendu possible par cette innovation entre un amorti souple/doux et un dynamisme accru.

L'ensemble fait qu'on se sent rapidement en confiance avec cette paire de chaussures qui offre une expérience comparable à celle que l’on peut avoir en chaussant une Carbon X pour une sortie rythmée sur la route, avec ici bien évidemment des spécificités adaptées au trail.

Une fiabilité dans l’effort

Ajoutons aussi que, contrairement à une chaussure à plaque carbone taillée pour la stricte performance sur route, on est ici face à une paire qui offre une expérience constante sur la durée et facile à adopter. Elle nous semble convenir aussi bien pour un trail rythmé sur une courte distance que sur un ultra. Son poids léger (270 grammes en taille 46, notamment grâce à une tige revue) est un atout en ce sens. Attention néamoins, elle s’exprime mieux sur un sol sec et souple, pas trop technique ni trop boueux, son adhérence sur les terrains les plus gras n’étant pas son point fort, bien que ses crampons (4 mm) soient légèrement plus marqués que sur la récente Hoka Zinal. Elle supporte correctement quelques détours ou passages sur des sols bétonnés au besoin, même si cela aura inévitablement un impact sur la durée de vie des crampons.

© Hoka One One

On aime

Amorti à la fois souple et dynamique, la signature du carbone by Hoka

Son grand confort : la chaussure est très facile à adopter

Sa polyvalence : elle s’exprime sur presque tous les terrains et à toutes les allures





On n’aime pas

L’adhérence : En Belgique sur sol boueux, elle sera vite face à quelques limites à ce niveau

Le prix : 200 euros. Et ça devient la norme…





Fiche technique en bref