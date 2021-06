Les pistolets de massage font désormais partie de la large panoplie des accessoires à destination des sportifs amateurs. Beaucoup de coureurs, de tous niveaux, en ont même fait un compagnon de leur quotidien et n’hésitent pas à l’emmener avec eux lorsqu’ils se déplacent sur une épreuve.

Par la répétition de vibrations à moyennes ou hautes fréquences sur les muscles, ces pistolets permettent de simuler l’effet d’un massage sur la zone ciblée. S’il n’a pas vocation à remplacer un kiné ou un médecin, ceux qui affectionnent leur utilisation y voient un moyen efficace d’améliorer la récupération et de prévenir d’éventuels bobos.

Nous avions déjà pu évoquer ce sujet voici quelques mois, en mettant en avant différents avis quant aux bienfaits de ce produit. Il y a désormais du neuf puisque les pistolets de massage se conjuguent aussi dans un format beaucoup plus réduit.



Un vrai format de poche

Le marque française Jolt propose ainsi son Jolt Mini, beaucoup plus compact (moins de 15 cm de hauteur et moins de 10 cm de large !) pour un poids plume. En main, l’appareil, avec un embout, ne pèse que 450 grammes. L’ensemble du packaging, avec la housse et les 4 embouts, font eux 780 grammes. Dans un sac ou une valise, voilà qui fait une énorme différence par rapport aux 1800 grammes affichés sur la balance par le Jolt Bolt (1025 grammes pour l’appareil en lui-même).





© Jolt

C’est, à notre sens, le principal attrait de ce Bolt Mini, qui peut pratiquement être emmené partout. On pense notamment ici à tous ceux qui veulent s’assurer de poursuivre leur routine de relaxation lors d’un séjour à l’étranger ou qui veulent disposer de cet accessoire lors d’une course. En avion ou en voiture, le Bolt Mini ne prendra que peu de place et de poids. Pratique et facile.





© Jolt

Facilité d'utilisation

En contrepartie, on aurait pu s’attendre à ce que ses qualités soient bien moindres. Ce n’est pas le cas. Il y a bien sûr moins d’accessoires (4 embouts au lieu de 6) et moins de vitesses (3 au lieu de… 20). Mais le confort d’utilisation est quasi identique, avec entre 1200 et 3200 répétitions par minute, alors que l’utilisation de l’appareil est encore plus simple, notamment grâce au simple câble usb permettant de charger une batterie qui affiche entre 3 et 5 heures d’autonomie selon la vitesse choisie. C’est moins que sur le Jolt Bolt (5 à 7 heures) mais largement suffisant, d’autant plus vu la simplicité de la recharge de la batterie au lithium indissociable de l’appareil.

Bien entendu, la version classique de ce pistolet de massage permet un travail plus profond mais ce n’est pas nécessairement ce qui est recherché par le public des coureurs ou traileurs craquant pour un tel accessoire. A titre de comparaison, la force de pression maximale pour le Jolt Bolt est de 30 kg, pour 8 kg au Mini.

Par rapport à son grand frère, son seul point négatif à nos yeux est qu’il fait légèrement plus de bruit. Entre 55 et 65 décibels lors de notre test selon la vitesse utilisée, pour une échelle allant de 45 à 65 pour la version standard. On regrettera aussi, comme sur la version classique, le minimalisme de la fiche reprenant les différentes routines d’exercices à effectuer selon la zone du corps et l’effet recherché. D’autant qu’ici, version Mini oblige, ce petit cahier nécessite quasi une loupe pour être lu. Toutes ces infos sont cependant disponibles en ligne.

L’ensemble est actuellement vendu à 119 euros par la marque française (prix hors promotion 199 €), pour 179 euros pour le Jolt Bolt (299 € hors promotion).

© Jolt

On aime

Le format de poche de l’appareil, qui lui permet d’être emmené partout, même en avion.

La simplicité d’utilisation.





On n’aime pas

Un bruit un peu plus marqué et qui l’empêche de jouer la carte de la discrétion lors de l’utilisation.

Le minimalisme et le format de poche du catalogue reprenant les différentes routines ou exercices possibles selon les zones du corps.





Fiche technique