L’Index.01 n’est pas qu’un coup de com à l’accent vert. Cette chaussure taillée pour la route est une vraie et bonne chaussure de course à pied, on vous rassure.

Les marques ne sont pas prêtes à faire des sacrifices au niveau de la qualité pour réduire leur empreinte carbone. Elles ne seraient, à terme, évidemment pas gagnantes face aux exigences légitimes de leurs clients.



Toute la difficulté du défi écologoique des équipementier running est donc de proposer une godasse à la fois la plus propre possible tout en offrant confort, dynamisme et durabilité. Avant d’être renvoyée, gratuitement, vers le centre de collecte, européen si l'on prend le cas de l'Index.01, première chaussure recyclable de Salomon sortie à la fin avril et que nous avons pu tester.

Visuellement différente

Avec seulement deux blocs matériaux bien distincts, l’Index.01 a un look détonant et assumé. C’est une chaussure qui sort de l’ordinaire, avec une semelle au gros calibre et à la forme incurvée inspirée du ski alpin. Et son coloris blanc sobre est là pour rappeler sa volonté de limiter son impact écologique.

© Salomon

Ce qui saute aussi aux yeux, c’est l’inscription "made in Vietnam" à peine cachée sous la languette. L’intention, à terme, de ramener la production en Europe est là mais ce n’est pas encore pour aujourd’hui…



Promesses tenues

Aux pieds, la chaussure affiche une semelle plutôt dure et réactive. Ce n’est pas une pantoufle pour le footing du dimanche, ni une bête de compétition pour aller chercher un record sur 10 km. Un bon compromis qui, en matière d’identité, peut parfois nuire.

Mais l’Index.01 répond aux promesses malgré l’innovation et toutes les contraintes qui se cachent derrière. Une chaussure grand public réactive qui peut nous accompagner sur la plupart des entraînements sur route, voire sur quelques sentiers non techniques. Car, même si Salomon ne veut pas encore amener le concept de la "chaussure recyclable" sur le terrain du trail, de peur de ne pas pouvoir proposer un produit qualitatif actuellement, cette paire affiche une excellente adhérence.

© Salomon

Modèle : Salomon Index.01.

: Salomon Index.01. Drop : 9 mm.

: 9 mm. Poids constaté : 315 grammes en 45 1/3.

: 315 grammes en 45 1/3. Prix : 200 €.

Dernier point, capital pour une chaussure ayant pour but de limiter son empreinte écologique, l’Index.01 affiche une belle solidité au niveau de son mesh, malgré quelques maltraitances volontaires. La semelle extérieure, après une centaine de kilomètres, n’affichait quant à elle aucun signe d’usure prématurée, certainement pas plus que d’autres chaussures dans un marché où la durée de vie ne cesse, paradoxalement, de diminuer.