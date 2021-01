© The North Face

Jusqu’à présent, on ne peut pas affirmer que les chaussures proposées par The North Face dans le monde du trail suscitaient un énorme enthousiasme au sein de la communauté, à l’inverse de la réputation de la marque sur certains vêtements techniques haut de gamme. En off, certains athlètes pourtant soutenus par la marque admettaient même volontiers opter pour un autre chaussant dès que l’occasion se présentait.

Mais The North Face a cette fois frappé fort avec la sortie de la Flight Vectiv, qu’on avait notamment déjà aperçue aux pieds de Pau Capell, dernier vainqueur en date de l’UTMB, lors de sa tentative de record autour des sentiers du Mont-Blanc en solitaire l’été dernier. Une chaussure taillée pour la performance et qui est le fruit d'un développement long de près de 3 ans.



Qu’est-ce que c’est ?

VECTIV™, c’est en fait le nom donné à une innovation développée par The North Face sur le marché de la chaussure avec un total de huit modèles allant jusqu’à la randonnée, dont la Flight représente le haut de la gamme (200 €, donc). Sa nouveauté principale est l’intégration de la fibre de carbone au sein d’une plaque 3D dans la semelle, amenant au trail un mouvement initié sur route voici 3 ans. L’objectif est d’offrir un meilleur retour d’énergie, peu importe la direction des appuis. Idéal pour améliorer les performances sur le plat et mieux absorber les chocs en descente.



Du dynamisme, de l’endurance et du confort

Aux pieds, l’effet n’est pas le même qu’avec les chaussures avec plaque de carbone taillée pour la route. Copier à l’identique cette évolution pour la pratique du trail, sur terrains instables et variés, n’aurait que peu de sens.

Mais le pari est réussi. La plaque de carbone, associée à une semelle intermédiaire en forme de bascule que l'on ressent fortement lorsqu'on la chausse pour la première fois, offre un réel dynamisme supplémentaire à cette chaussure qui donne l’étrange impression de pouvoir vous accompagner pour réaliser à un bon tempo la sortie la plus longue que vous n’ayez jamais faite comme pour battre votre record personnel sur un sentier technique de quelques kilomètres à peine. Le tout sans négliger un confort plus que correct malgré un attrait affirmé pour la compétition. Légères, avec un drop de 6 mm, les Flight Vectiv affichent donc une belle polyvalence sans nuire à la performance et au confort, des qualités qu’on ne retrouve que rarement dans une même paire de chaussures.

On soulignera aussi son look, notamment à la sortie de la boite, qui est une vraie réussite, avec un caractère affirmé.

Le pari, osé, est donc réussi, même si on n’osera pas parler de révolution de l’expérience trail pour autant.



Des limites… pour l’hiver belge

Son excellente adhérence sur terrains secs ou caillouteux ne résiste cependant pas aux conditions bien belges qu’on connaît actuellement. Les sols très boueux et humides, malgré des crampons de 3,5 mm, sont tout simplement loin d’être son terrain de jeu privilégié, et pas que pour son joli colori blanc qui n’aime que peu la boue. Préférez les Flight Vectiv pour défier la montagne ou pour vous accompagner dans tous vos défis avec le chrono en tête dès le printemps. Très respirantes, les Flight Vectiv ne protègent également que peu les pieds de l’eau en cas de contact avec l’humidité.

© DR

On aime

Un excellent dynamisme et de la stabilité sans nuire au confort

Une grande polyvalence face aux sollicitations, que ce soit sur des efforts très longs, des terrains techniques ou des sorties courtes mais rythmées.

Un ajustement parfait du chaussant. Serré mais pas trop.

Son look, affirmé, à la fois sportif/compétitif et rassurant. Efficace.

On n’aime pas

Une accroche qui ne suffit pas pour garder une bonne adhérence sur les sols belges boueux en plein hiver

Un colori blanc du plus bel effet à la sortie de la boîte mais qui, ici aussi, ne résiste pas aux spécificités belges dès les premières foulées

Faible imperméabilité, avec des pieds mouillés dès que l’eau dépasse la hauteur de la semelle.

© The North Face



