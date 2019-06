9 jours, 3 heures, 6 minutes et 11 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Christian 'Chrigel The Eagle' Maurer pour parcourir les 1 138 kilomètres séparant Salzbourg de Monaco. Pour notre compatriote Tom de Dorlodot, il s'agissait de sa septième édition et de sa première arrivée, à une très belle dixième place. Parapente et randonnée sur les sommets mythiques du Mont-Blanc, du Monte Viso et de la Kronplatz, par des températures allant de -10°C à pas moins de 39°C. Parce que telle est la prémisse du Red Bull X-Alps, la course d'aventure la plus difficile au monde. Tom a marché les 75 derniers kilomètres en une nuit et une matinée le matin. "Je devais voir la mer à tout prix !"

"J'ai participé pour la première fois à l'âge de 21 ans, explique notre compatriote. Mon rêve était d'arriver à Monaco un jour. Et regardez-moi ici, 14 ans plus tard. Je me suis entraîné très dur cette année, cela a vraiment fait la différence. Le Red Bull X-Alps est très lourd, mais l’amitié t’aide à tenir le coup. Les athlètes s’attendent pour faire de la randonnée ou du vol ensemble. Nous avons donc survolé la Kronplatz, flottant sur les thermiques, et avons ri et crié à quel point c’était fantastique. Les Alpes sont incroyablement belles, un véritable terrain de jeu."

Best of the best

Pour le Red Bull X-Alps, seuls les athlètes les plus forts sont sélectionnés, à la fois physiquement et mentalement. Après tout, c’est un combat contre les Alpes, contre les conditions climatiques souvent très rudes et surtout contre soi-même. Par exemple, lors de la première édition en 2003, seuls 3 athlètes avaient atteint la ligne d'arrivée. En 2005, 2009 et 2011, seulement deux et en 2017, cinq athlètes ont franchi la ligne d'arrivée. Tom de Dorlodot a terminé pour la première fois lors de sa septième édition.

"Le Red Bull X-Alps représente tout ce que j'aime. C'est vraiment une course unique. La préparation, l’entraînement, le travail d’équipe, la nature ... C’est tellement intense et stimulant, tant physiquement que mentalement. T’apprends à te connaître à nouveau, même si c'est ta septième édition. Les Alpes sont un terrain de jeu pour moi. Être seul, suspendu sous mon parapente ou au sommet d'une montagne. Magique !", conclut Tom de Dorlodot.





À propos du Red Bull X-Alps

Le Red Bull X-Alps 2019 est la neuvième édition de la légendaire course d’aventure. 32 athlètes de 21 pays ont parcouru 1138 kilomètres à travers les Alpes, de Salzbourg à Monaco. La course nécessite non seulement une bonne condition physique, mais aussi beaucoup d’expérience en parapente.