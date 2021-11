Les cyclistes sont de plus en plus nombreux, après mais aussi pendant leur carrière, à s'adonner aux plaisirs de la course à pied, avec souvent de belles performances en compétition.

Après Tom Pidcock et son 5000 mètres dans un chrono qui a beaucoup fait parler de lui, Adam Yates et son marathon sous les 3 heures à Barcelone ou encore Wout van Aert lors des derniers 10 Miles d'Anvers, voici Tom Dumoulin parmi les cyclistes pros en activité à profiter de cette période de l'année pour se tester baskets aux pieds.

Le Néerlandais de Jumba Visma a terminé 2e ce dimanche lors du 10 km du Groene Lopen Run à Maastricht, avec un chrono de 32 minutes et 38 secondes qui rendrait jaloux bien des athlètes. Cela correspond à une moyenne de 3 minutes et 16 secondes au kilomètre (18,3 km/h). Le laureat, Wouter Simon, a terminé 17 secondes devant lui.