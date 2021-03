Tous les coureurs bientôt chaussés de carbone ? Pourquoi il faut (ou pas) se laisser tenter Running Nicolas Tilman © Hoka One One

Les chaussures avec une plaque de carbone intégrée dans la semelle sont désormais la norme parmi les élites. Cela signifie-t-il pour autant que chaque coureur, peu importe son profil et ses objectifs, a intérêt à suivre le mouvement ? On essaye de vous éclairer au mieux.



Depuis quelques années et sous l’impulsion de Nike, les chaussures avec une plaque de carbone intégrée dans la semelle sont de plus en plus présentes. Au départ des courses pour élites, tous les athlètes en sont désormais chaussés. Elles sont devenues la norme en peu de temps et prendre le départ sans pour tous ceux qui visent une place ou un chrono serait se donner un désavantage par rapport à la concurrence. Dans les départs de masse des courses amateurs, beaucoup de coureurs les portent également, convaincus que cela leur fera gagner du temps et, donc, des places.



(...)