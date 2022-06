Le 11e Trail du Saint-Jacques, première épreuve française du circuit UTMB World Series, s'est déroulé le week-end dernier au Puy-en-Velay. Avec une course offrant un duo de vainqueurs puisque les coureurs français Aubin Ferrari et Samir Tazi ont franchi la ligne d'arrivée ensemble, après avoir parcouru 123 kilomètres.

Cette édition, qui a accueilli au total plus de 2 000 coureurs répartis sur les cinq parcours, a vu les deux coureurs s'affronter sur un terrain éprouvant, pendant un total de 13h04.15. Arrivés au pied de la cathédrale Notre-Dame-du-Puy, ils ont franchi la ligne main dans la main sous les acclamations des spectateurs avant de s'écrouler, pleins d'allégresse et d'épuisement.

"C'est beaucoup d’amitié, beaucoup de respect. Nous avons bataillé dur et ça nous a poussé tous les deux", indique Aubin Ferrari, qui a ensuite accueilli son frère Ugo sur la ligne d’arrivée, en quatrième position. "Entre nous, nous avons tout essayé pour nous séparer mais ça n'a pas marché. Au final, nous ne pouvions pas terminer la course d'une autre manière."

Autre performance à signaler sur l'ultra, le succès d'Adele Hadjali (FRA) qui a remporté la course féminine en 18h35.29, avec deux heures sur ses homologues.

Inês Marques (Por) a terminé première femme dans la course de 72 km, Le Grand Trail du Saint-Jacques, avec un temps de 8h14.09, ce qui lui a valu une cinquième place au scratch.

Le cofondateur de l'UTMB, Michel Poletti, a quant à lui participé à la course Maratrail de 43 km et a adoré découvrir cet itinéraire culturel, mythique et historique. "Ce parcours permet de s'immerger dans la nature, de s'isoler de l'agitation de la vie quotidienne et de vivre une expérience différente. Il ne s'agit pas des Alpes ou des hauts sommets, mais d'une expérience beaucoup plus calme et paisible qui est spéciale à sa façon. C'est un moment de retour à soi et d'isolement au milieu de la nature".

© Peignée Verticale D.Gonthier

Les trois premiers hommes et femmes de la course Ultra ont obtenu leur place sur la ligne de départ de l'UTMB 2022 ou 2023, tandis que les trois premiers de la course de 72 km ont obtenu une qualification directe à la CCC, et les coureurs les mieux classés du 43 km Maratrail ont gagné un accès direct à l'OCC.

Tous les finishers du week-end ont reçu des Running Stones, dont le nombre dépend de la distance de leur course. Une Running Stone correspond à une entrée pour le tirage au sort des UTMB World Series Finals.