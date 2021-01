Le Français Michel Lanne, 36 ans, est une des figures de proue du trail français. Membre du Team Salomon, la Belgique avait notamment eu la possibilité de mieux le découvrir lors de son passage victorieux en 2017 sur la Bouillonnante, épreuve où il revint en 2019 pour prendre la 2e place derrière son compatriote Ludovic Pommeret.

En ce milieu de semaine, Michel Lanne a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière, tournant le dos au monde de la compétition et au haut niveau. "J’ai atteint mes rêves les plus fous. Je me suis donné les moyens de mes ambitions pour vivre pleinement cette aventure, sans regrets (…) Je suis du style à vivre à fond ou pas du tout. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de laisser ma place au sein du Team Salomon, pour qu’un plus jeune talent ait la chance de vivre à son tour ce que j’ai vécu."

Michel Lanne, passionné s’il en est, ne disparaîtra pas du milieu du trail pour autant. "Je quitte le monde de la compétition. Mais ne croyez pas que tout s’arrête là. L’aventure continue", a-t-il conclu.

Michel Lanne aura notamment remporté le Marathon du Mont-Blanc en 2013 ouu encore la CCC en 2016.