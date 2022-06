Le réseau social des sportifs d'endurance vient d'enrichir son offre avec de nouveaux types de sports et une orientation plus marquée vers la pratique outdoor.

Les pratiques sportives outdoor/aventure est en vogue. Chez nous, le trail rencontre de plus en plus l'intérêt des pratiquants. Il en va de même pour le VTT ou encore la randonnée.

Strava, la principale plateforme sociale pour les athlètes et la plus grande communauté sportive au monde avec plus de 100 millions d'athlètes, l'a bien compris. D'ailleurs, au cours des deux dernières années, le nombre de randonnées téléchargées sur Strava a augmenté de plus de 100 %. Les sports de nature, notamment le VTT, la randonnée et le trail running, connaissent de leur côté une croissance deux fois plus rapide que les sports qui se pratiquent sur le bitume, comme le cyclisme sur route.

Strava, face à ce constat, vient d'annoncer la sortie d'une nouvelle interface pour accompagner la pratique de ces sports outdoor. Ces mises à jour comprennent de nouveaux types d'activités et des fonctionnalités améliorées de navigation pour aider les athlètes à explorer et à alimenter leurs prochaines aventures.

Quatre nouveaux sports font leur entrée sur Strava

Quatre nouveaux sports outdoor s'ajoutent à la liste des activités disponibles sur Strava : Trail running, gravel, VTT et VTT avec assistance électrique.

Ces nouvelles catégories de sport rejoignent le vélo, la course à pied, la randonnée, l'entraînement, le yoga et bien d'autres parmi près de 40 types d'activités pris en charge par Strava pour tous ses athlètes.

Des données pour chaque pratique

Pour permettre aux athlètes d'explorer en toute liberté, Strava propose désormais des réseaux de chemins à ses abonnés. Ils mettent en évidence les sentiers populaires et leurs points de départ. Ces recommandations d'itinéraires sont spécifiques à chacune des activités et ajustables en fonction des préférences de chacun concernant la distance et le dénivelé.

Une multitude de nouvelles informations et de détails sur les itinéraires sont désormais proposés, notamment la difficulté, les chronos de la communauté, l’historique d’activité par mois et par heure de la journée, et la visualisation des données sur le dénivelé et la difficulté.

"Lorsque vous tracez un itinéraire outdoor sur Strava, vous bénéficiez non seulement de recommandations alimentées par notre communauté, mais aussi de toutes les indications dont vous avez besoin profiter pleinement de vos moments d'exploration", explique Michael Horvath, PDG et cofondateur de Strava. "Vous savez par exemple combien de temps il vous faudra pour terminer le parcours, s'il y a du monde et quel est le meilleur itinéraire pour vous avant de partir, afin de pouvoir explorer en toute confiance. Tout cela est possible parce que la communauté est déjà passée par là."



La cartographie fait la part belle aux reliefs

Autre nouveauté, Strava intègre également sa cartographie 3D au partage d'activités, ce qui signifie que des cartes 3D apparaîtront dans les flux d'activités des athlètes. La possibilité de choisir une carte en 3D pour personnaliser son activité n'est disponible que pour les abonnés, mais tous les athlètes Strava peuvent voir ce style de carte dans leur flux.





Strava en chiffres