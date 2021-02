Un nouveau projet autour du trail voit le jour en Wallonie autour du nom Trail Series.

Il s'agit d'un ensemble de 12 parcours de trail pour autant de rendez-vous qui s'étaleront chacun sur neuf jours et proposeront chaque fois 4 distances (10, 20, 30 et 40 km)

Menés par Sport & Tourism Promotion qu'on retrouvait déjà derrière le Houppy Trail au début de l'automne dernier, ces trails se dérouleront chaque fois en partenariat avec les Maisons du Tourisme de chaque ville, où se feront le retrait des dossard. Les épreuves, chronométrées et balisées, se feront en autonomie complète, avec des départs libres.

Le premier rendez-vous du Trail Series aura lieu à Dinant, du 6 au 14 mars (départ entre 9 et 19h). Viendront ensuite Manhay, Stavelot, Anhée, Louvain-la-Neuve, Saint-Hubert et Hamoir. Avant d'autres rendez-vous à confirmer.

L'inscription, qui débute le 18 février pour Dinant, est de 10 € pour le 10 km, 15 € pour le 20 km, 20 € pour le 30 km et de 25 € pour le 40 km



Valoriser et protéger nos forêts

Sport & Tourism Promotion reversera 1 euro par inscription à la Société Royale Forestière de Belgique. Cette Asbl a pour objet de faire connaître et de valoriser la forêt et les forestiers. "Très concrètement, il s'agit de planter des arbres mais aussi d'étudier quel type d'arbres seront les mieux adaptés à nos forêts dans les années à venir. Nous avons été séduit par leur professionnalisme mais surtout leur côté local. Par exemple Les 2 sites pour lesquels nos contributions seront redistribuées se situent à Trois-ponts et Assesse", indique l'organisation