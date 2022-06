Ce dimanche, c’était Zegama-Aizkorri. Une belle virée sur une distance marathon, avec 2 736 m de dénivelé positif, dans le Pays basque espagnol. Avec, au final, une dixième victoire de Kilian Jornet et un record de l’épreuve en 3 h 36. Plus que ce succès, il faut souligner l’incroyable longévité du Catalan qui, en 2007, alors qu’il avait 19 ans, s’était imposé une première fois avant de filer pour préparer en soirée ses examens scolaires du lendemain…

Mais si l’on regarde d’un peu plus près le classement de cette épreuve historique du calendrier, un élément ressort. Et il est peut-être l’amorce d’un changement : la présence de trois Kényans (et de deux Marocains) dans le top 15 de la course. En trail, sur une course aussi technique, avec un temps de course qui dépasse largement celui d’un marathon à plat, c’est un élément à souligner.