Les passionnés de trail et journalistes de la RTBF que sont David Bertrand, Sébastien Georis et Frédéric Gersdorff vont grimper les 70 mètres de dénivelé positif de la Tour Reyers entre 7 et 19 heures ce mardi 22 décembre, pour la bonne cause.

Quand on est fana de trail et qu’on passe presque tous les jours au pied de la Tour Reyers, difficile de ne pas être titillé par l’idée de s’y offrir un bel entraînement pour aller chercher du D+. La présence du cube de Viva for Life en cette année particulière juste devant les bâtiments de la RTBF à pousser un trio de journalistes maison à franchir le pas, pour associer défi sportif et recherche de fonds pour la bonne cause, celle des enfants précarisés.

David Bertrand, Sébastien Georis et Frédéric Gersdorff, accompagnés par quelques amis, vont ainsi s’offrir l’ascension de la Tour Reyers et de ses 476 marches (70 mètres de dénivelé positif) durant 12 heures de rang ce mardi 22 décembre. Avec l’objectif d’aller chercher les 5000 mètres de dénivelé à l’issue de leur défi.

"Cela fait plusieurs années que j’avais envie de mettre une défi sportif en place autour de Viva for Life. Cette année constituait une formidable occasion de le faire vu que le centre névralgique de l’opération est situé devant les bâtiments de la RTBF", souligne David Bertrand.

© DR

Une manière de mobiliser la communauté du trail running en Belgique autour de la cause tout en s’offrant en bon entraînement en cette période où les défis sportifs sont peu nombreux. "Un effort de 12 heures, on connaît. Mais ici, les conditions sont particulières, avec une cage d’escalier sombre et la répétition d’un même effort sur la durée", reprend le journaliste sportif. "Ce sera un super entraînement, tant sur le plan mental que physique. Septante montées, c’est-à-dire 5000 mètres de D+, et parvenir à récolter 5000 euros, c’est le double l’objectif qu’on s’est fixé."

>>> Pour soutenir l'initiative > https://agir.vivaforlife.be/projects/reyers-tower-for-life <<<