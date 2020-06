Le championnat de Belgique de trail "classique" aura lieu à l'occasion du rendez-vous des Hautes-Fagnes, le 26 septembre.

Sauf rebond de la pandémie du Covid-19 ou changements de directives liées au virus, une région située à l'est de la province de Liège organisera ces prochains mois trois championnats de Belgique d'athlétisme "hors-stade".



Nous aurons donc:

8/8: Championnats de Belgique de Course en Montagne TC et Masters à Malmédy.

Championnats de Belgique de Course en Montagne TC et Masters à Malmédy. 15/08: Championnats de Belgique Trail ultra (Ultra Trail des Sources) à Spa .

Championnats de Belgique Trail ultra (Ultra Trail des Sources) à Spa . 26/09: Championnats de Belgique Trail classique (Trail des Hautes Fagnes) à Xhoffraix.

Si les deux premières dates étaient connues depuis plusieurs jours, celle des Hautes Fagnes est plus fraîche. Nous avons même annoncé la nouvelle à l'organisateur de l'épreuve, Jean Maus.





"Nous étions candidats, mais je ne savais pas que nous avions été retenus", explique-t-il (*). "Nous sommes de toutes façons prêts, avec un nouveau parcours de 38 km pour 1200 m D+. Maintenant, il faudra voir l'étendue des restrictions. Si on doit se limiter à 200 partants, je n'organiserai pas le trail (NDLR: 1500 partants l'an dernier sur 3 courses) . J'ai entendu qu'un programme allait sortir pour déterminer le nombre de participants possible à une manifestation, sur base de de réponses fournies par les organisateurs à des questions bien précises. On verra..."



¨*Le Trail du Hérou (12/9) était également candidat, tandis que la Bouillonnante (5/9) avait été citée dans les possibilités.