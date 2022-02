"Le calendrier 2022 est exceptionnel et nous sommes vraiment ravis de travailler avec des organisateurs de course aussi dévoués à travers le monde qui partagent notre vision de l'excellence, de l'inclusivité, de la camaraderie et de l'accessibilité. Avec 25 événements en 2022, les coureurs amateurs et élites du monde entier pourront trouver un événement UTMB World Series proche de chez eux pour commencer leur voyage vers l'UTMB® Mont-Blanc et les Finales. Nous sommes impatients d'accueillir les athlètes du monde entier sur le circuit, et de leur offrir une expérience inoubliable dans des lieux incroyables", s’est exprimée Marie Sammons, directrice Sport et Régénération de l'UTMB World Series. , s’est exprimée Marie Sammons, directrice Sport et Régénération de l'UTMB World Series.

Huit mois seulement après le lancement du circuit, UTMB Group et The IRONMAN Group, organisateurs de l'UTMB World Series, ont confirmé ce mercredi un calendrier de 25 événements dans 16 pays différents en Asie, Océanie, Europe et en Amérique du nord.Avec l'ajout de trois nouveaux événements, Transvulcania by UTMB en Espagne, Kullamannen by UTMB en Suède, et Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB en Australie, le compte à rebours jusqu'au premier événement de la saison est officiellement lancé.UTMB World Series débutera officiellement avec la plus grande course de trail running de Croatie, l'Istria 100 by UTMB®, du 7 au 10 avril. Plus de 2 000 coureurs sont attendus pour le tout premier événement du circuit UTMB World Series, pour ce qui sera également la première opportunité de se qualifier pour les UTMB World Series Finals, c'est-à-dire l'OCC, la CCC et l'UTMB de l'UTMB Mont-Blanc, à partir de 2023.Les trois premiers hommes et femmes de chaque catégorie (50K, 100K, 100M) se qualifieront automatiquement, tandis que les amateurs pourront collecter des Running Stones qui sont le seul moyen d'accéder au tirage au sort de l'UTMB® Mont-Blanc. Les événements UTMB® World Series sont désormais le seul endroit où les participants peuvent collecter des Running Stones qui remplace l'ancien système de points.