La start-up se lance pour ambitieux défi de réconcilier les nouvelles technologies et la protection de l'environnement à travers la création d'une chaussure tout à fait innovante et compétitive à l'horizon 2021

Proposer des chaussures à la fois recyclables et les moins impactantes possible d'un point de vue environnemental est l'un des enjeux majeurs de l'industrie running actuellement.

Si des solutions pour produire des chaussures recyclables et récupérer celles-ci en fin de vie sont en cours de développement par plusieurs grande marques, concevoir celles-ci entièrement en Europe reste un défi actuellement impossible à relever.

La start-up Twicety, née de l'esprit d'un couple passionné de nature, veut relever le défi. Elle annonce vouloir rompre avec "le modèle classique de l’industrie textile en produisant des running performantes et soucieuses de l’environnement".

Comment? Grâce à une impression 3D en polyuréthane, permettant d'offrir une chaussure entièrement recyclable et réutilisable afin de permettre une économie circulaire. De plus, ces chaussures seront imprimées en France et assemblées au Portugal, ce qui permet à Twicety d’instaurer un circuit court de distribution et de limiter son empreinte carbone.

La technique de fabrication a été intégralement pensée afin d’offrir performance et confort.

A propos de la chaussure, Twicety indique "s’adresser aux coureurs et férus de nature", avec les caractéristiques suivantes :

Souplesse

Légèreté (moins de 200 grammes)

Drop: 4 mm

Résistance

Respiration avec une technique d’impression en maille

Une gamme unisexe, du 36 au 45

Une campagne de financement sera bientôt lancée. Les fonds récoltés permettront le lancement de la production des chaussures, d’amortir les coûts logistiques et matériels ainsi que la recherche et développement. La commercialisation du produit est prévue pour janvier 2021