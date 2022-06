François D’haene, quadruple vainqueur de l’UTMB, a annoncé ce mardi l'organisation en compagnie de son épouse Carline d'un ultra trail unique en son genre, dans le massif du Beaufortain, les 9, 10 et 11 septembre 2022. Ultra Spirit - c'est son nom - proposera un format inédit et intimiste dans lequel 25 équipes de 3 coureurs se rencontreront sur un parcours technique, engageant et truffé de défis surprenants.

Une promesse: un ultra "pas comme les autres"

Les candidats à cet événement aussi technique qu’intimiste ont jusqu’au 3 juillet pour déposer leur candidature via le site internet concocté par François D’Haene, champion incontesté de la discipline, et sa femme Carline. Ils demandent à chaque équipe de répondre à un questionnaire et d’exprimer leur motivation et leur engagement sur le support de leur choix.

Entourés du directeur de course et de quelques ultra-copains connaissant bien la discipline et le terrain, les D’haene vont selectionner 25 équipes de 3 personnes après consultation de leurs réponses et de leurs lettres, photos ou vidéos. Seuls 75 coureuses et coureurs seront sélectionnés pour rejoindre Carline et François sur un parcours au format très inhabituel, en plein cœur du massif du Beaufortain.

© Paul Viard-Gaudin

Depuis des mois, François et son équipe ont imaginé des dizaines de tracés et des boucles additionnelles pour que chaque trio d’engagés se dépasse et vive une aventure humaine absolument unique avec lui. Il prévoit même de suivre de près chaque équipe et d’adapter les parcours afin de toutes les faire arriver en même temps au bivouac prévu chaque soir.

Au programme un retour aux sources de l’ultra trail avec un camp de base en pleine montagne, le tout tenu avec soin et malice par Carline & François.

Les équipes sélectionnées par la famille D’haene seront dévoilées le 15 juillet.