Deuxième annulation de rang pour la célèbre compétition dans le Colorado

Alors qu'un léger frémissement de reprise des compétitions sportives dans le monde se fait ressentir, les annulations continuent à arriver. Le célèbre ultra-trail Hardrock disputé aux Etats-Unis a ainsi jeté l'éponge cette semaine "en raison de l'incertitude permanente entourant la Covid-19".

L'année dernière la redoutable épreuve dispute dans le Colorado avait dû aussi être annulée, les éléments météorologiques étaient trop mauvais avec notamment de la neige. L'édition 2020 aurait dû se dérouler du 17 au 19 juillet à Silverton. Les 161 km à parcourir à pied comportaient pas moins de 10.000m de dénivelé positif et un enchaînement de treize sommets à plus de 3700m d'altitude.

"Nous nous sommes réunis sans relâche en tant que comité de direction et de course ces derniers mois. Nous connaissons l'impact économique sur la région, ainsi que le désir de nos coureurs - déjà reporté d'un an - de faire l'expérience de la Hardrock. En fin de compte, la sécurité de tous a été le facteur primordial. Notre événement rassemble des coureurs, des bénévoles et des équipes du monde entier dans de petites montagnes isolées. Nous avons passé beaucoup de temps à nous questionner et à considérer les options, en essayant de trouver une version sûre pour que la Hardrock puisse avoir lieu cette année. Mais la difficile décision finale a été d'annuler la course", a expliqué le directeur de la course, Dale Garland, sur Instagram.