Le massif du Mont-Blanc est en effervescence. Après une année d’absence en 2020, le sommet mondial du trail s’apprête à faire son retour la semaine prochaine (23-29 août), avec la PTL (300 km et 25 000 m de D + en équipe) en ouverture dès lundi et, en guise d’apothéose, le départ de l’UTMB le vendredi 27.

Avec, à nouveau, un plateau de feu sur l’épreuve d’ultra la plus courtisée au monde, longue de 170 km pour 10 000 m de D +. Mais derrière les D’Haene, Thevenard ou autre Capell rêvant d’une nouvelle couronne, si possible en taquinant la barre mythique des vingt heures, ils seront plus de 2 000 chanceux ayant obtenu un dossard à avoir pour principal objectif de voir l’arrivée, à Chamonix, après avoir bouclé le tour du Mont-Blanc en moins de deux jours et à travers trois pays partageant une même fascination pour le plus haut sommet d’Europe. Ce même mont Blanc qui attire, par milliers, les coureurs à Chamonix chaque année et qui en fait rêver bien plus à travers le monde.

Derrière les images d’arrivées et du départ au cœur de Chamonix, le parcours, celui que beaucoup de randonneurs effectuent en dehors de l’UTMB, regorge de lieux fascinants et de panoramas qui vous marquent à jamais l’esprit. Desquels peut parfois se dégager une atmosphère typique du pays et de la région traversée, malgré ce sommet qui les rassemble. De l’animation française qui règne à Chamonix aux charmes du val d’Aoste en Italie en passant par ces coins préservés et hors du temps en Suisse avant de revenir en France pour regagner Cham’.

Une expérience que Caroline Freslon, Marco Albarelo et Jules-Henri Gabioud, trois experts du trail représentant les trois pays traversés par l’UTMB, nous ont fait partager en nous embarquant avec eux sur leurs sentiers pour un Tour du Mont-Blanc de leurs coups de cœur.

(...)