La Summer Edition du GTLC, avec six distances, est prévue les 29 et 30 mai prochains.

Né de l’imagination et de la passion de Christophe Libin, le Grand Trail des Lacs et Châteaux (GTLC), après 10 ans d’écriture de quelques unes des plus belles pages du trail en Belgique, s’est acoquiné avec Enjoy Sport, qu’on retrouve derrière quelques monuments du sport outdoor en Belgique.

Les mariés, issus de la même passion et des mêmes valeurs, n’ont donné aucune frontière à leur imagination de faire rêver les mordus et ils comptent bien entretenir les plus beaux jurons de la souffrance.

Il y a eu 9 mois de gestation, juste le temps de la naissance du petit frère, la Winter Edition. Celle-ci aura lieu le 6 novembre 2021. Avec les mêmes gênes, les mêmes yeux, le même caractère : 12km en duo nocturne, 22km et 36km seront au programme.

Pendant cette belle grossesse, Enjoy Sport a préparé l’artillerie lourde pour la Summer Edition, prévue les 29 et 30 mai 2021.

Six points ITRA

La piste d’Ovifat devient le nouveau lieu de départ et d’arrivée. Six distances seront au programme : une mini pour faire comme les grands, 16km, 20km en duo nocturne, 42km, 85km et même un 160km avec plus de 6000 mètres de D+ !

Ces courses, 100% nature, seront toutes labelisées Betrail. Quatre épreuves seront qualificatives pour l’UTMB®. Le 160km devient même la première course qualificative avec 6 points ITRA en Belgique, une des 68 plus grandes courses au monde.

"Des parcours aux détours culturels et des points de vue à couper le souffle, aux portes de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, véritable pays des lacs et châteaux, sublimé par les forêts de l’Ardenne bleue et les réserves naturelles", indique l’organisation dans sa communication.



Avec, notamment, le bec du corbeau, la piste de décollage des parapentes de Coo, le château de Salmchâteau, le lac de Robertville, le rocher de Falize, le château de Farnières, le lac de Coo, le château de Reinhardstein, la vallée de la Warche, le vieux chêne, la route des crêtes, le nez de Napoléon…