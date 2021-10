Le Marocain Rachid El Morabity a ajouté un 8e sacre sur le Marathon des Sables à son palmarès en décrochant ce samedi, après 6 étapes et 250 km de course en autosuffisance alimentaire, la 35e édition du Marathon des Sables. En décrochant un nouveau succès sur cette épreuve, le Marocain a fait un pas de plus vers le record détenu par Lahcen Ahansal (Mar), qui détient 10 victoires sur le Marathon des Sables. Il devance au général son frère Mohamed et le Français Merile Robert.

Sur la dernière étape chronométrée vendredi, c'est Mohamed El Morabity qui s'était imposé à l'issue d'un sprint avec le Français Mathieu Blanchard (récent 3e de l'UTMB) et 5e du général.

Côté féminin, la Japonaise Tomomi Bitoh s'est offert avec panache l'étape marathon en 4h47 mn. Elle est restée de longues minutes figée après la ligne d'arrivée, entre rires et pleurs. Mais l'écart de 17 minutes avec Aziza Raji était trop important pour priver celle-ci de sa victoire au classement général : elle remporte donc là son premier MDS, une fierté pour le Maroc qui voit en elle la relève de Touda Didi, victorieuse en 2008 et 2009.

On notera que cette édition, postposée en octobre au lieu d'avril en raison du contexte sanitaire, aura été marquée par une chaleur et un taux d'humidité inhabituels en cette période. Avec pour conséquence un taux d'abandons (près de 45% des participants) bien plus important que lors d'une édition "normale".

Le premier Belge est Ruben Schoenmaekers, 43e au scratch, suivi par Lotte De Vet, première Belge et 65e au général. Seize Belges au total ont vu l'arrivée de l'épreuve.

Classement général hommes

1 – Rachid EL MORABITY – MAR – 21:17:32

2 – Mohamed EL MORABITY – MAR – 21:32:12

3 – Mérile ROBERT – FRA – 22:39:02

4 – Aziz YACHOU – MAR – 21:41:46

5 – Mathieu BLANCHARD – FRA – 25:01:23

Classement général femmes