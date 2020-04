Une course à pied un peu folle, par écrans interposés, s'est achevée la nuit dernière.

La Big Dog's Backyard Ultra, vous connaissez ? Il s'agit d'une course dont le principe s'articule autour du "dernier homme debout". Le but ? Couvrir 100 miles en 24 heures, soit 160,934 kilomètres. Le tout en respectant des intervalles de 6.706 mètres parcourus chaque heure. Et puisque 24 heures ne suffisent jamais à épuiser les meilleurs, la course se poursuit ensuite sur le même rythme jusqu'à obtenir un vainqueur.Chaque coureur doit ainsi boucler 6,7 kilomètres en une heure. S'il lui reste du temps ? Il peut se reposer. Mais pile une heure après le précédent départ, un nouveau départ est donné. Sont ainsi éliminés au fur et à mesure ceux qui ne repartent pas et ceux qui ne bouclent pas les 6,7 kilomètres avant la fin de l'heure.Cette année, la 4e édition de cette course a été faite, coronavirus oblige, par écrans interposés. Les 2500 participants, pour la plupart issus de la communauté des ultra-runners, avaient pris le départ samedi à 15 heures (heure belge). Selon les mesures de confinement prises aux quatre coins du globe, certains ont couru autour de leur maison, d'autres sur un tapis roulant. Près de 65 pays étaient représentés et après plus de deux jours de course, il ne restait que deux hommes debout: le Tchèque Radek Brunner (sur tapis roulant) et l'Américain Michael Wardian, qui courait dans son quartier, en Virginie.Radek Brunner a finalement raté le départ de la 64e heure de course, ce qui a automatiquement sacré Michael Wardian après 422 kilomètres d'effort. Son trophée ? Un rouleau de papier toilette. On reconnaît là la patte de Lazarus Lake, qui a également créé la Barkley Marathons