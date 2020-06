Je cours (ou marche) pour ma commune aura lieu du samedi 6 au dimanche 21 juin.

En l'absence de compétitions, un nouveau challenge voit le jour pour qu’en cette période creuse, on ne délaisse pas le sport et qu’on continue à “courir pour sa forme”, en groupe pour ceux qui reprennent ou individuellement pour beaucoup d'autres. Ouvert à tous, il vise cependant en premier lieu tous les participants du populaire programme Je Cours Pour Ma Forme qui n'ont pas encore eu la possibilité de reprendre les activités de groupe.

Le but de ce challenge, mis sur pied par l'asbl Sport et Santé, est de désigner les communes les plus en forme de chaque province et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque kilomètre parcouru par les participants, via un lien avec l'application Strava, sera ajouté au total de son commune et de sa province. Avec un classement mis à jour en temps réel sur un site dédié afin de désigner quelle est la commune qui bouge le plus.

Déjà plus de 1400 inscrits

Les bénéfices de challenge (inscription 5€) viendront totalement soutenir une bonne cause puisque ce défi profitera à l'association "le Bien Vieillir", qui défend une vision plus réaliste et nuancée du vieillissement, une vision qui s’intéresse aux capacités, à l’expérience, et voit le vieillissement comme une étape de la vie et pas forcément comme un problème ou une charge.

Actuellement, plus de 1400 participants ont déjà rejoint ce défi, pour un montant total récolté dépassant les 9200 euros.

>>> Infos et Inscription