Le rendez-vous est prévu le samedi 5 septembre.

L'Ecotrail de Bruxelles se prépare pour une nouvelle édition le 5 septembre prochain. Ce devrait être l'un des premiers évènements running post-covid à l'agenda des coureurs.

Ce rendez-vous se prête parfaitement pour une reprise dans un contexte qui restera particulier : le site de départ et d’arrivée a été conçu pour accueillir un grand nombre de participants sans risque de promiscuité; les départs seront étalés dans le temps et le chrono ne s’enclenchera qu’au passage sur le tapis de façon à éviter les cohues; l'espace de convivialité qui permet aux coureurs d'échanger après la course a été revu et simplifié. Bref, les organisateurs n'ont renoncé à aucun des rituels qui font le charme de ce genre d'épreuves mais toujours en gardant le sens de la mesure.

L'esprit de l'Ecotrail plutôt tourné vers la contemplation que vers la recherche de performance favorisera aussi une transition en douceur.

Cette année toutes, les distances, y compris la plus longue (65 kilomètres) démarrent et arrivent à l’hippodrome de Boitsfort. Les parcours ont été modifiés pour tendre vers un évènement 100% vert et avec moins de traversées de routes. Comme chaque année, des épreuves de marche et de run&bike sont au programme, ce qui permet de fédérer plus facilement les groupes d’amis ou les familles.

Un tee-shirt un peu particulier est promis aux 1.000 premiers inscrits et aux groupes qui se feront enregistrés avant le 1er août. Le Lampiris Ecotrail Brussels est un évènement de « course à pied - santé » qui promeut deux valeurs cardinales : le respect des enjeux écologiques (même si tout n’est pas encore parfait, évidemment) et la convivialité.

Au programme :

10h00 : 65km trail

12h00 : 42km RB (à deux)

12h05 : 42km RBB (à trois)

12h10 : 42km trail individuel

13h00 : 21km trail

13h15 : 10km trail

13h25 : 21km marche

13h30 : 10km marche

>>> Infos et inscriptions