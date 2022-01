Ce concept de marathon-relais par équipe de six est lancé par Infigo, nouvel acteur dans le milieu sportif derrière lequel on retrouve notamment la triathlète Alexandra Tondeur.

Nouvel événement running en vue à Liège avec le lancement de l'Ekiden de Liège le 15 mai prochain.

L'Ekiden est, pour rappel, un marathon-relais par équipe de six coureurs. Chacun des membres d'une équipe doit parcourir, au choix et dans l'ordre selon le principe d'un relais, 5, 10, 5, 10, 5 ou, enfin, 7,195 km pour boucler la distance des 42,195 km. Un concept qui ouvre la distance mythique à tous et transforme l'espace d'une épreuve la course à pied en un sport collectif.

Ce format trouve son origine au Japon et est depuis décliné en de nombreux endroits. Il rencontre notamment un beau succès chaque année en Belgique lors du Brussels Ekiden (photo).

Ce projet à Liège (Belle-Île) est porté par Infigo, nouvel acteur dans le monde sportif derrière lequel on retrouve Robert Bosmans (Elemento) mais aussi la triathlète pro Alexandra Tondeur. Outre l'organisation de deux rendez-vous gravel, à Blegny (date à déterminer) et à Tournai (septembre 2022), mais aussi de triathlons en 2023, Infigo entend également proposer des stages et du coaching personnalisé dispensé par Alexandra Tondeur.

Les inscriptions pour l'Ekiden sont d'ores et déjà ouvertes.