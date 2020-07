Rendez-vous le 19/9 à Targnon sur une côte de 335 mètre de D+ à parcourir à 3 reprises

Les Championnats du Monde de course en montagne devraient bel et bien avoir lieu à Lanzarote (Esp) les 13 et 14 novembre prochains. Avec une course de montagne en mode « up » (sans descente donc) et une course longue distance en mode "up and down" le lendemain.

La sélection belge pour la course en mode "up" se fera à l’occasion d’un KM Vertical qui sera organisé le samedi 19 septembre à Targnon (Stoumont). Sur une côte qui offre 335 mètres de dénivelé positif en l’espace de 2,6 km, qu’il faudra parcourir en montée pure à trois reprises pour arriver au total de 1000 mètres de D+.



Les deux premières ascensions se feront par vague de dix coureurs. Le temps des deux premiers passages seront additionnés pour que, lors de la troisième ascension, l’écart réel entre les concurrents soit respecté dès le départ. Les coureurs seront ainsi lâchés à tour de rôle selon le classement provisoire.Cette première chez nous sera ouverte à tous. Seuls les affiliés pourront par contre prétendre à une sélection pour les Mondiaux. Attention, il ne s’agira pas d’un Championnat de Belgique de la spécialité, qui n’existe pas encore chez nous.

Le (la) premier(ère) belge sera sélectionné(e) aux World Mountain Running Championships. Pour les autres éventuels athlètes belges, la sélection sera réalisée sur les chances de réussite d’une bonne performance en individuel (potentiel top 30) ou dans le classement par pays (top 8).

Pour les championnats du monde longue distance de course de montagne, la sélection se fera sur base des résultats aux Crêtes Vosgiennes (Markstein – Lac Blanc sur 33km), organisées le dimanche 23 août.