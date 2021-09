Le jeune phénomène du cyclisme belge va habiller la centaine de participants de l’équipe de Jean-François Lenvain lors de la course du dimanche 12 septembre. Dont pas mal de personnalités du monde du sport.

Les 20 Km de Bruxelles auront lieu le dimanche 12 septembre prochain. Une date inhabituelle en raison du report de l’édition 2021 suite à la pandémie de coronavirus.

L’organisation table sur une participation aux alentours de 20000 personnes pour cette 41e édition. Actuellement, seul le port du masque au départ et à l'arrivée est imposé aux participants.

Parmi les coureurs au départ du Parc du Cinquantenaire, de nombreux s’élanceront depuis le box handisport, autour des équipes formées pour soutenir un ou plusieurs athlètes en situation de handicap. L’équipe de l’asbl Tous à Bord, pour la 18e fois, alignera une belle équipe composée par Jean-François Lenvain et riche d'une centaine de personnes.

Des représentants du monde du foot



On y retrouvera par exemple le président du Standard de Liège Bruno Venanzi mais aussi celui du RWDM, Thierry Dailly. D’autres figures du milieu du football seront présentes pour partager un moment sportif avec les membres de Tous à Bord. C’est le cas de Silvio Proto, Johan Walem, Julien Gorius ou encore d'Alex Teklak. Les journalistes Vincenzo Ciuro et Thibaut Roland seront aussi de la partie, tout comme la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny.

Tous seront équipés d’un même maillot aux couleurs de Tous à Bord. Celui-ci a la particularité d’avoir été spécialement pensé et dessiné par Remco Evenepoel qui, en dehors du cyclisme, a une passion prononcée pour la mode et la création.

© Tous à Bord

Un semi en 1h16 pour Remco

"Remco a un lien fort avec notre projet", souligne Jean-François Lenvain, à la tête du projet Tous à Bord. "Comme son papa, il est impliqué et concerné par ce que nous faisons."



Remco Evenepoel est en effet le parrain de Tous à Bord pour cette édition des 20 Km: "C'est une grande fierté pour moi de pouvoir offrir ce maillot", dit-il. "La vie, ce n'est pas que le cyclisme et le sport. L'important c'est la santé et la joie de vivre. C'est pourquoi je suis heureux de faire partie de ce projet."

Un Remco Evenepoel qui a par ailleurs - également - des qualités de coureur à pied. On se souvient que, à 16 ans, il avait bouclé le semi-marathon de Bruxelles en 1h16, à la 13e place. "Mais il ne pourra malheureusement pas être présent lors des 20 Km au vu du calendrier de la saison cycliste."