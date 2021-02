Un nouvel événement trail verra le jour en juin prochain à La Hulpe, intitulé Sun Trail Project. Il s’agit d’un concept novateur – en relais par équipes de trois -, porté par Patrick, Nicole et Laurent Van Gasse. Au cœur du Parc Solvay à La Hulpe, il s’agira de boucler à quatre reprises une trace de 6 km pour 170 mètres de dénivelé positif. Le tout à la tombée de la nuit en un vendredi soir proche du solstice d’été.

La première boucle sera à effectuer seul(e), la seconde à deux, tout comme la troisième mais avec une autre paire. Enfin, l’ultime boucle devra être faite avec tous les membres de l’équipe. Chaque trio devra compter au moins une dame en ses rangs.

Quelques mois après avoir pris un peu de recul par rapport à l’organisation de la Bouillonnante, reprise par Biotrail, la famille Van Gasse se relance donc dans un nouveau projet. "Maintenant que la Bouillonnante est entre de bonnes mains, on voulait proposer à nouveau quelque chose", indique Patrick Van Gasse. "Mais l’objectif n’est pas du tout de faire une nouvelle Bouillonnante dans le Brabant wallon. Le lieu ne s’y prête pas et nos envies ne sont plus celles-là. On voulait proposer un concept différent de ce qui existe, dans une ambiance sympa et avec un esprit de compétition moins poussé. Vu le contexte de ces derniers mois, je pense que beaucoup sont en demande de ce type de format."

L’objectif pour La Bouillonnante Asbl sera aussi, comme ce fut le cas par le passé, de récolter des fonds pour continuer à aider certaines causes, notamment auprès de l’enfance en difficulté, qui tiennent à cœur de leurs membres.

On se souviendra que, voici plus de deux décennies, se tenait "la course du solstice", également à La Hulpe et en relais. Une épreuve que la famille Van Gasse avait notamment remportée.

Si le Sun Trail Project ne peut avoir lieu en juin, une solution de repli a déjà été prévue pour que celui-ci puisse se tenir à l’automne.