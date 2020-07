Damien Dehu s'est imposé sur le 6 km à Romedenne, où 415 personnes ont pris part au jogging de l'Hermeton tout au long d'une journée dédiée à la course à pied

Après quatre mois de confinement et quelques courses virtuelles organisées dans diverses régions, une course à pied "classique" a enfin pu avoir lieu samedi. Presque comme avant, puisque les organisateurs du jogging de l’Hermeton à Romedenne (Philippeville) avaient apporté quelques modifications à leur épreuve annuelle pour respecter les mesures sanitaires avec, sur chacune des distances proposées (6 km, 14 km et un trail de 29 km), des départs par vagues (de 50 coureurs maximum) séparées de 15 minutes pour éviter un rassemblement massif de coureurs au même endroit.

Sur la place des Marroniers, pas de tables d’inscription (il fallait obligatoirement se préinscrire), pas de chapiteau (juste quelques tonnelles ouvertes), ni vestiaires ni douches, pas même de ravitaillement sur le parcours : l’objectif de Benoît Badot et de son équipe était surtout de démontrer qu’il était possible de relancer l’activité running, moyennant quelques aménagements.

Les sourires sur les visages des 415 runners présents, heureux de pouvoir se retrouver et se confronter les uns aux autres, attestaient que ce défi était réussi.

Le Namurois Damien Dehu s'est imposé sur le trajet du trajet sur 6 km. Et le coureur namurois n’a vraiment pas lésiné sur les moyens pour être présent à ce premier événement sportif.

"Je n’ai pas hésité à faire plus d’une heure de route pour participer à ce jogging. Nous étions tous impatients, moi le premier, de retrouver les plaisirs d’une course normale. On voit que les organisateurs ont bien respecté les mesures sanitaires. C’est une super idée, ce système par vagues. L’avantage de partir dans la première, comme ce fut le cas pour moi, est que l’on n’est pas dérangés sur le parcours…", expliquait le vainqueur du 6 km.

"En inspirer d'autres"

"Ils auraient pu être beaucoup plus nombreux mais nous avons choisi de limiter le nombre de participants", précisait Benoît Badot, l'organisateur. "Peut-être que le succès de notre manifestation va inspirer d’autres organisateurs… Nous sommes ravis du déroulement de cette journée. Cela a été une longue logistique à mettre en place mais nous avions anticipé en préparant minutieusement cette épreuve depuis la mi-juin. La semaine dernière fut chargée avec, dès la fin des inscriptions le 7 juillet, les répartitions des coureurs dans les vagues et l’envoi de l’horaire à chacun."