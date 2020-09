© On Running / Justin Galant

Le relais mixte composé de 4 athlètes du team trail On s’était élancé jeudi dernier, à 18h00, depuis la Place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Ils auront mis 20 heures et 55 minutes pour boucler le Tour du Mont-Blanc par l'itinéraire de la célèbre course. Soit moins de temps que l’Espagnol Pau Capell, vainqueur de l’édition 2019, dans sa tentative de descendre sous les 20 heures.

Marine Chalaye fut la première à s’élancer. Se relayeront ensuite dans la nuit, puis le lendemain, Emmanuel Gault, Marion Delespierre et enfin Antoine Charvolin. Une marque de référence non officielle de 20h55 pour le team qui a savouré la performance et qui pense déjà à retenter l'expérience.

© On Running / Justin Galant



"Le Tour du Mont Blanc est mythique. C'est tout simplement génial de parcourir cette distance en moins de 21 heures. Nous avons vu tant de superbes endroits en si peu de temps. Je suis très heureux", a glissé Antoine Charvolin, 22 ans, après la course. "Je pense que nous pouvons aller encore plus vite et nous nous attaquerons bientôt à nouveau notre record."