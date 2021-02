Il faudra encore se montrer patient avant de pouvoir s'envoler pour l'une des plus belles villes d'Europe afin d'y prendre part à une course.

Avant cela, l'application MyTrace propose, dès ce vendredi, un run virtuel à l'occasion de la Saint-Valentin.

Ce NN Valentine Run aura lieu ces 12, 13 et 14 février et propose, de façon totalement gratuite, trois distances (5, 10 ou 14 km) à effectuer depuis où vous le voulez mais avec des départs à une heure déterminée.



La particularité est que, tout au long de votre effort, la voix d'Élodie de Sélis (RTBF) vous accompangera en vous faisant visiter virtuellement les villes les plus romantiques d'Europe (Paris, Venise, Vienne, Bruges...) comme si vous y étiez.





Des messages personnalisés en cours d'effort

Autre petit plus, la possibilité de recevoir des messages personnalisés de vos proches ou de votre moitié durant votre sortie, ceci en communiquant un lien à la personne de votre choix après votre inscription.

En plus de se tenir ce week-end, l'événement virtuel sera réédité le week-end prochain (19-20 et 21 février).

Inscription > https://www.letsmove.com/event/nn-valentine-run-fr