Le Gaoligong by UTMB devait à l'origine se dérouler du 21 au 23 mars. Ce ne sera pas le cas.

Course de trail longue distance de référence sur le continent asiatique, le Gaoligong by UTMB® devait à l'origine se dérouler du 21 au 23 mars dans les montagnes préservées du Gaoligong, situées dans la province du Yunnan, à cheval sur la frontière sud-ouest de la Chine et le nord du Myanmar.



Les inquiétudes concernant le coronavirus ont conduit à l'annulation ou au report de tous les événements sportifs dans le pays. Les organisateurs du Gaoligong by UTMB ont confirmé leur intention d'organiser la course du 18 au 20 décembre, si la situation s'améliore.

", a expliqué Yanping Zhang, directeur général d'Exploring Group pour le Yunnan. "L'événement avait déjà attiré 5000 participants qui devaient courir dans les contreforts de l'Himalaya autour des montagnes du Gaoligong, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, sur quatre distances - 165 km, 130 km, 55 km et 35 km.Les coureurs qui se sont déjà inscrits à l'événement pourront reporter leur inscription au mois de décembre ou ils seront intégralement remboursés.