Assise au milieu d’un parc, ordinateur portable sur les genoux, Claire Bannwarth, 32 ans, télétravaille un dimanche d’après ultra. Nous sommes à la mi-août, à Aiguebelle, à l’arrivée de l’Échappée Belle. Pas moins de 149 km et 11 500 m de D + que la Française a bouclé à la 5e place en un peu plus de 39 heures à travers le très minéral et sauvage massif de Belledonne, qui traverse l’Isère pour rejoindre les portes de la Savoie. Un menu habituel pour celle qui vient d’avaler quelque 7 000 km en courant en l’espace de six mois.

Voici une semaine, après avoir pris part à l’UTMB (170 km/11 000 D +) dans la foulée de son escapade sur l’Échappée Belle, elle a même bouclé, à bout de forces et à la 4e place chez les féminines, le redoutable Tor des Géants à travers le Val d’Aoste (330 km/24 000 m de D +). Le point final d’un été qui l’aura vu aussi parcourir l’UT4M (176 km), l’Ultra01 (175 km) ou encore le Trail Vervier Saint-Bernard (113 km).

"Je n’ai fait que des erreurs : partir trop vite, attrapé la crève, ne pas écouter mon corps", glissait-elle à l’issue du Tor des Géants. "N’importe qui de sensé aurait jeté l’éponge, mais je suis très têtue et j’ai une haute capacité de résistance à la douleur…"

Rencontre avec un phénomène, qui a bien des points communs avec Luca Papi, cet ovni qui a fait de l’ultra un mode de vie et qui vient de remporter, avec le Suisse Jules-Henri Gabioud, la 2e édition du Tor des Glaciers (450 km !)