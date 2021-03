Une année de crise: la Covid a changé nos habitudes de course Running Thibaut Hugé © BELGAIMAGE

La crise sanitaire est venue chambouler nos vies.



Elle a aussi eu un impact majeur sur la manière dont est pratiquée la course à pied. Certaines habitudes, comme le fait d’épingler un dossard, ont pratiquement disparu. D’autres, comme le volume et l’heure à laquelle nous courons, ont évolué alors que certains comportements, parfois inattendus, sont apparus. De l’arrivée massive de nombreux nouveaux pratiquants à la course aux challenges les plus fous, nous avons pointé cinq évolutions majeures qui devraient laisser des traces au-delà de la pandémie.