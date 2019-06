C'est l'une des nouveautés du parcours du DH Brussels Urban Trail du 23 juin prochain





Le DH Brussels Urban Trail, épreuve qui mêle course à pied et découverte d'une ville, revient le 23 juin prochain dans la capitale. Avec quelques nouveautés pour les moins originales.

La principale originalité à souligner est le passage des coureurs par le Parlement fédéral. Une grande première! Les participants y entreront par la grande porte au propre comme au figuré. Via l’entrée devant la Rue de la Loi, ils poursuivront par le péristyle, le point d’accueil central et de rencontre. S’y trouvent deux escaliers monumentaux souvent aperçus en télévision. L’escalier vert mène à la Chambre, le rouge au Sénat.

“L'Urban Trail permet de courir dans des endroits qu'on ne fréquente en principe jamais", dit Greg Broekmans, de Golazo sports, qui organise l'événement. “Tout le monde connaît le bâtiment de la rue de la Loi mais, en principe, les portes sont fermées. Nous sommes très fiers de pouvoir les ouvrir à l'occasion de cet événement."





Pour la première fois, les participants vont aussi pouvoir courir dans le magnifique Hôtel de Ville. Avec un passage par le balcon légendaire. C’est là que les Diables Rouges et les Red Lions ont salué la Grand-Place comble. Un nouvel autre endroit unique au programme cette année est le Kanal - Centre Pompidou. Les coureurs s’émerveilleront sans nul doute devant une cathédrale de verre et d’acier, une salle d’exposition monumentale avec vue sur la ville et le canal.

Traverser la capitale de la Belgique en courant ne peut se faire sans penser à la période bourguignonne. C’est pourquoi le passage par Choco-Story figure tout en haut de la liste des lieux à voir de nombreux participants. Et tous ceux qui le souhaitent pourront y marquer une pause et profiter d’une petite dégustation. Avant un autre chouette endroit à visiter: le Brussels Beer Project. Cette brasserie branchée au coeur de Bruxelles s’est érigée ces dernières années en valeur sûre dans le paysage de la bière.

© dr



> Programme:

8h00: ouverture des inscriptions du jour et retrait des dossards

9h00: départ vague 1

9h20: départ vague 2

9h40: départ vague 3

10h00: départ vague 4

> Départ et arrivée: Galerie Horta, Place d’Espagne