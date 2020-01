Celle-ci aura lieu les 18 et 19 janvier

L'Australie en feu fait la une des journaux de par le monde. Une catastrophe qui a sensibilisé la planète entière.

L'athlète australienne Samantha Gash (35 ans) s'est mis en tête d'apporter sa contribution à l'effort pour lutter contre les ravages des feux et, par la suite, de reconstruction.

"J'ai passé le Nouvel An devant ma télévision, à regarder ce qui se passait", explique-t-elle. "Que pouvais-je faire à ma petite échelle? Faire un don? J'ai alors pensé à quelque chose de plus global, en me disant qu'il serait bien de mobiliser la communauté de la course à pied. Mon ami et moi avons alors eu l'idée de la Relief Run, une course virtuelle qui aura lieu les 18 et 19 janvier et dont la totalité des recettes est versée au Fonds de secours de la Croix-Rouge australienne."

Gash s'est associé à Strava pour créer une page sur laquelle les coureurs peuvent s'inscrire par le biais du site Relief Run. Différents prix, pour différentes longueurs, sont possibles.

En deux jours, l'événement a permis de recueillir plus de 200 000 $ pour la Croix-Rouge australienne. Des dons aux États-Unis, en Angleterre, en Inde, en Irlande...

Intéressés? En solo, en couple, en groupe?

Plus d'explications ici (en anglais)