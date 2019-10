MyTrace, le premier événement d'un nouveau genre, aura lieu du 4 au 7 novembre à Gand.

Voici un nouveau concept dans le milieu de la course à pied. Son nom ? MyTrace. Il s'agit d'une course virtuelle avec musique, lumières et ravitaillement. Celle-ci aura lieu de lundi 4 novembre à 12h au jeudi 7 novembre 21h à Gand.

Comment cela fonctionne ? Pour y prendre part, il faut télécharger l'application MyTrace afin d'obtenir un dossard virtuel. Il faut ensuite se rendre à Gand pour effectuer le parcours de 5 km autour du Watersportbaan, ce après avoir ouvert son appli évidemment. Chaque course sera ensuite automatiquement téléchargée dans le classement.

Si la course à pied ne vous tente pas outre mesure, vous pourrez aussi marcher voire même flâner… Peu importe pour autant que vous bougiez !

Le concept MyTrace est entièrement gratuit et tout le monde pourra y participer. Pour cette première, l'organisation offre de magnifiques prix. Chaque jour, un coureur tiré au sort remportera un arrangement VIP pour la représentation ‘Corteo’ du Cirque du Soleil. Les étudiants pourront, quant à eux, tenter de gagner un week-end de fête à Ibiza entre ami(e)s. Il y aura également à gagner des tickets pour le concert de Dimitri Vegas & Like Mike, des tests et des screenings professionnels chez Energy Lab, ainsi que des tickets pour les Six Jours de Gand et pour le Spartacus Koppenberg.