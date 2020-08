La dernière semaine du mois d'août est habituellement très animée à Chamonix. Cette année, annulation de l’UTMB oblige, c’est beaucoup moins le cas. Certains ont néanmoins choisi de rallier la capitale du trail pour partager une aventure sur les sentiers, voire même se lancer un défi sportif de taille.

C’est le cas de 4 athlètes du Team On, Marine Chalaye, Emmanuel Gault, Marion Delespierre et Antoine Charvolin. Tous les 4 prendront part à partir de ce vendredi, 18h, au On TMB Challenge avec pour objectif d’établir un nouveau record en relais mixte sur le tracé du mythique UTMB.

Dans les faits, les coureurs de l’équipementier running suisse assumeront chacun une partie des 168 kilomètres et près de 10000 mètres de D+ de l’aventure sur le principe d’une course relais.

"Peur de se perdre..."

"Ça va être une formidable expérience sportive et humaine. Sportif car le parcours est difficile et technique, humaine car la performance sera collective. J’ai hâte de donner le meilleur de moi-même et de partager cette aventure avec le team!", témoigne Antoine Charvolin, 3e Championnat de France espoir Trail Court, 5e Marathon des Causses ou encore 5e de l’Ubaye Trail.

Marion Delespierre, notamment 2e du Grand Raid de la Réunion 2019 et 1re de la Maxi-Race 2019, est impatiente de vivre ce défi collectif. "Ce qui me motive c'est l'équipe, clairement. Quelque part, ça permet de fêter le trail tous ensemble fin août comme on a l'habitude de le faire à cette même période de l'année. J'appréhende juste le trajet, non balisé... J'ai peur de me perdre!"

© On



Les quare relais