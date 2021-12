Créée en 2013, l'ultra-traversée de Belledonne soufflera ses 10 bougies l'an prochain, du 19 au 21 août. L'occasion pour l'organisation de proposer une édition encore plus belle, encore plus dure et toujours plus festive.

A côté des classiques que sont l'Intégrale (149 km et 11 400 m D+), La Traversée nord (83,5 km et 6 140 m D+), le Parcours des Crêtes (62km et 4700mD+) et une Skyrace (21 km et 2 000 m D+) viendra s'ajouter un nouveau parcours alpin pour cette édition anniversaire: le Du'ô des cîmes, avec entre 110 et 120km pour quelque 11.000 mètres de D+).

Cette traversée, unique en son genre, mêlera autonomie, aventure et technicité. Elle sera réservée à 50 binômes, dont au moins un finisher de l'Intégrale, sélectionnés sur dossier. Le parcours passera par tous les points clés des 4 autres parcours. Il ne sera dévoilé dans son intégralité que 10 jours avant la course.



© EB Belledonne

Les parcours de l'Echappée Belle 2022

L’Échappée Belle intégrale: 149 km et 11 400 m D+, en solo, de Vizille à Aiguebelle, pour une traversée intégrale du massif de Belledonne. Avec plus de 40 km consécutifs à plus de 2000 m et un minimum de redescentes en vallée, ce trail technique et engagé offre une expérience unique. Un parcours pour les trailers avertis au pied montagnard ! (avec tirage au sort)





149 km et 11 400 m D+, en solo, de Vizille à Aiguebelle, pour une traversée intégrale du massif de Belledonne. Avec plus de 40 km consécutifs à plus de 2000 m et un minimum de redescentes en vallée, ce trail technique et engagé offre une expérience unique. Un parcours pour les trailers avertis au pied montagnard ! (avec tirage au sort) La traversée nord: 83,5 km et 6 140 mD+, en solo, de Fond-de-France (Haut-Bréda) à Aiguebelle, pour les runners en soif de sentiers sauvages et peu parcourus. Au départ de Fond-de-France, montée dans la magnifique combe de la Grande valloire, passage près des 3 lacs, Blanc, Noir et Glacé, poursuivi par un bel enchainement des cols de Valloire (2751m), Comberousse (2669m) et Morétan (2503m).





83,5 km et 6 140 mD+, en solo, de Fond-de-France (Haut-Bréda) à Aiguebelle, pour les runners en soif de sentiers sauvages et peu parcourus. Au départ de Fond-de-France, montée dans la magnifique combe de la Grande valloire, passage près des 3 lacs, Blanc, Noir et Glacé, poursuivi par un bel enchainement des cols de Valloire (2751m), Comberousse (2669m) et Morétan (2503m). Le parcours des Crêtes: 62km et 4 700 mD+, en solo, de Allevard à Aiguebelle. Un parcours très sauvage avec une incursion sur le versant Mauriennais. Cette épreuve est beaucoup plus accessible que les 2 ultras mais elle n'en reste pas moins technique avec l'ascension d'un des sommets phares du massif : la pointe de Rognier (2341m). Ce sommet au coeur de Belledonne offre un panorama unique sur toutes les Alpes et le Mont-Blanc.





62km et 4 700 mD+, en solo, de Allevard à Aiguebelle. Un parcours très sauvage avec une incursion sur le versant Mauriennais. Cette épreuve est beaucoup plus accessible que les 2 ultras mais elle n'en reste pas moins technique avec l'ascension d'un des sommets phares du massif : la pointe de Rognier (2341m). Ce sommet au coeur de Belledonne offre un panorama unique sur toutes les Alpes et le Mont-Blanc. La Skyrace du Rocher Blanc: 21 km et 2 000 mD+ départ/arrivée de Fond-de-France (Haut-Bréda). Un itinéraire technique 100% Belledonne avec au programme : un parcours sauvage, des pierriers, une vue à couper le souffle sur les lacs des 7 Laux et sur les sommets de Belledonne, l'ascension du Rocher Blanc (2928m), du cailloux, du cailloux... (sur dossier)





21 km et 2 000 mD+ départ/arrivée de Fond-de-France (Haut-Bréda). Un itinéraire technique 100% Belledonne avec au programme : un parcours sauvage, des pierriers, une vue à couper le souffle sur les lacs des 7 Laux et sur les sommets de Belledonne, l'ascension du Rocher Blanc (2928m), du cailloux, du cailloux... (sur dossier) Le Du'ô des cîmes: entre 110 et 120km / environ 11 000 mD+ au départ de Belledonne sud, arrivée Belledonne nord. Lancez-vous dans une aventure en duo, en quasi-autonomie, pour un magnifique voyage sur les hauteurs de Belledonne ! Parcours non balisé. Équipement obligatoire : casque, baudrier, longe, crampons (sur dossier).

Les inscriptions s'ouvriront le 17 janvier à 8h