C'est la performance réalisée par Jacky Hunt-Broersma, néerlandaise d'origine vivant aux Etats-Unis

Jacky Hunt-Broersma est une Néerlandaise d'origine vivant aujourd'hui en Caroline du Nord (USA) avec son mari et leurs deux enfants. Elle est unijambiste depuis 2001, après avoir dû subir une amputation au-dessus du genou en 2001.

Elle a découvert la course à pied en 2016 seulement, mais a très vite grimpé les échelons. A un point tel qu'en avril dernier, elle était inscrite à un 100 miles sur routes.

Le Covid passant par là, la course a été annulée. Mais un challenge virtuel a été mis sur pied.





"La chose la plus difficile que j'ai jamais faite"

Alors qu'elle pouvait le relever en courant dans son quartier ("Mais avec la distance sociale et le fait que le quartier est très fréquenté par les marcheurs, j'allais avoir du mal à éviter les gens", a-t-elle expliqué), elle a préféré le faire chez elle, sur un tapis roulant.

Le 26 avril dernier, elle est donc devenue la première unijambiste parvenant à boucler un 100 miles (160 km) en moins de 24 heures (23h38').

"C'est de loin la chose la plus difficile que j'ai jamais faite", commentait-elle sur son compte Instagram, endroit compilant photos et vidéos de son exploit. "Tout me fait mal, mon moignon est meurtri et plein d'ampoules..."