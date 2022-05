Tout est dans le nom de l'épreuve qui se tiendra à partir de ce samedi 10h à Spa: "Until The End". Courir jusqu'à la fin, que chacun espère la plus tardive possible.

Le but du jeu est à la fois simple et terriblement usant. Une boucle de 6,7 km précisement, réhaussée de 190 mètres de dénivelé positif dans le cas de l'épreuve de ce week-end au départ du centre sportif de Warfaaz. A boucler en moins de 60 minutes obligatoirement.

Un exercice plus qu'abordable. Mais qui doit être répété à chaque nouvelle heure, sous peine d'élimination. Et le vainqueur sera le dernier ou la dernière à avoir bouclé seul une ultime boucle en moins de 60 minutes. A condition pour autant que le cap des 24 heures ait, au minimum, été dépassé. Bref, on est ici dans le royaume de l'endurance extrême.

Ce type de course, qui rencontre un intérêt croissant un peu partout à travers le monde et qui va attirer environ 150 participants à Spa ce week-end, s'appelle une Backyard Ultra. Littéralement courir dans sa cour ou son jardin. Ce concept de la Backyard Ultra est en fait issu de l’imagination de Lazarus Lake, le père de la Barkley Marathons, considéré comme l'une des épreuves les plus difficiles et décalées au monde. Il voulait avec ce concept tester la résistance des coureuses et coureurs.

Il y a même un championnat du monde officieux et une équipe nationale belge. Il faut au moins réaliser 30 boucles pour pouvoir l'intégrer à l'issue de l'épreuve à Spa et rêve de prendre part à la "Big Dog’s Backyard" au Tennessee.

En 2020, emmenée par notre phénomène de l'ultra qu'est Karel Sabbe et son comparse Merijn Geerts, la Belgique avait même remporté ce Championnat du Monde, après 75 tours (plus de 500 km!)