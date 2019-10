Pour la sixième édition de l’Urban Trail de Mons, ils étaient un millier à avoir bravé les éléments pour parcourir les différents lieux montois.

Avec vingt bâtiments à visiter tout au long de ce 6e Urban Trail de Mons, les coureurs n’avaient pas eu le temps de trouver le parcours long et monotone ce samedi matin à Mons. Malgré la pluie, tous avaient la sourire au départ.

« On a voulu mettre en place des animations, avec un échauffement musical au départ par exemple, pour que cette course sorte du cadre habituel », déclarait Sébastien Legat, un des organisateurs de l’évènement. « On proposait ce samedi une visite de la ville, en courant ou en marchant. C’est un concept qui plaît, qui s’étend. Et puis Mons reste une magnifique ville, ce qui rend le parcours tout de suite plus attrayant. »

Après 6 ou 10 kilomètres, c’est sur la Grand-place que tous se retrouvaient, fiers d’avoir terminé mais surtout heureux d’avoir découverts de nouveaux lieux dans cette belle ville de Mons.