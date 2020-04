100 km en 24 heures, c’est le défi que mène depuis mardi soir le fantasque coureur franco-italien.

Luca Papi n’est pas du genre à rester en place. L’ultra traileur d’origine italienne mais qui habite à proximité de Paris accumule les défis en cette période de confinement. Histoire de garder la forme et de se challenger, lui qui a gagné en 2019 le Tor des Glaciers (450 km) ou qui a enchaîné les deux distances de la Transgrancanaria (victoire sur le 269 km avant de s’élancer pour 124 km) quelques mois plus tôt.

Cette semaine, celui qui travaille comme animateur à Euro Disney s’est lancé à l’assaut de l’UTDLM, comprenez l’Ultra Tour de la Maison."Comme je ne travaille pas pour le moment, il faut passer le temps", glisse-t-il sur l’une des nombreuses vidéos qu’il partage en cours de « route. »

Soit un petit 100 km en 24 heures chez lui. Avec au menu, varié, de la course sur le tout nouveau tapis qu'il a installé vu les circonstances actuelles, des montées d’escaliers (parfois avec son jeune fils accroché) qu’il parcourt à maintes reprises ces derniers jours ou encore des tours de jardin.

"Il fait beau ce mercredi, je peux donc adapter mon programme et courir sur le parking du commerce d’en face qui est fermé. La grande boucle est énorme : elle fait 230 mètres !", glissait-il ce mercredi matin après plus de 12 heures d’efforts et 5000 mètres de dénivelé positif avalé.

Luca Papi, après les escaliers et le tapis, a donc profité du soleil pour sortir ce mercredi matin. Sans aller bien loin, confinement oblige.



"Le tapis ? Il faut le laisser se reposer quand même", avoue celui qui ne se dit jamais fatigué et qui maintient son allure autour de 7 minutes au kilomètres sur cet exercice. "Le tapis que j’ai installé voici peu est conçu pour 5 heures par semaine. Là, en quelques jours d’utilisation, je l’ai déjà bien usé. Il faut quand même que je le ménage."





Et de repartir pour un tour de parking avec l’espoir de mener à bien un défi comme il les aime d’ici ce mercredi soir, 20h30. "Le paysage est très beau", rigole-t-il avec une pointe d’ironie. "N'empêche, sans pollution, on dirait presque l’air de la montagne."