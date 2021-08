UTDS (164 km) : victoire de Sylvain Lejeune, leader de bout en bout Running Eric Verschueren Alors qu'il y a ce dimanche matin (8h30) encore pas mal de coureurs du 164 kilomètres en course (final cut à 18h à Spa), tous les verdicts de la deuxième édition de l'Ultra Trail des Sources sont tombés.

© Sylvain Lejeune

- UTDS 164 km-4630 D+ : victoire de Sylvain Lejeune (Sprimont) en 17h36'. Celui qui avait déjà terminé deuxième sur le même format au Grand Trail des Lacs et Châteaux voici près de trois mois a fait toute la course en tête. A revoir mi-septembre sur le Dernier homme debout, autre objectif de sa saison. 1. Sylvain Lejeune, 17h36', 2. Nathan Delbecq, 18h02' ; 3. Bertrand François, 19h18' ;... ; 1re femme : Karen Clukers, 25h03.

- UTDS 80 km -2060 D+ : Victoire de Pierre Leyens en 7h51' devant Romaric Angenot (8h44') et Tom Van Acker (9h24'). La surprise vient ici de la 4e place de Benoîte Van Renterghem, première féminine en 9h47'. Triathlète domiciliée à Tihange, originaire de Pipaix (Hainaut), plus typée marathonienne que trail (Betrail ne renseigne que 5 trails avec maximum 30 km à son actif).

- UTDS relais (4 coureurs sur le 160) : victoire attendue du team Ralet, Quétin, Este et Dortu en 13h31' , avec 1h45 d'avance sur la seconde équipe.

EV