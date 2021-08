UTMB 2021: 4e victoire pour François D'Haene, énormissime Courtney Dauwalter

Running

Eric Verschueren

Et de quatre pour François D'Haene qui, après 2012, 2014 et 2017, a inscrit son nom une nouvelle fois au palmarès de l'UTMB (171 km, 10.000 D+) ce samedi après 20h45' de course.