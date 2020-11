Plus encore que lors des autres éditions, les places seront chères en 2021 pour le sommet mondial du trail.

L'édition 2020 de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui réunit chaque année quelque 10000 participants issus d'une centaine de pays sur l'ensemble de ses épreuves, n'a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.

L'édition 2021 est prévue du 23 au 29 août prochain et proposera à nouveau sept épreuves phares (UTMB, CCC, TDS, OCC, PTL, MCC et YCC). L'organisation vient de communiquer quant aux dates, toujours très attendues, pour les inscriptions.

Etant donné les conditions sanitaires actuelles, ces inscriptions n’ouvriront pas dès le mois de décembre contrairement aux années précédentes. Mais différentes phases d’inscription seront mises en place pour 2021 à partir du mois de janvier.

La phase 1 aura lieu du 7 au 17 janvier, pour les coureurs ayant acquis assez de "running stones" (sorte de points qualificatifs délivrés sur un nombre limité d’événements choisis par l’UTMB) en 2020. Ceux-là ne devront plus - et c'est une nouveauté 2021 - passer par un tirage au sort.

La phase 2, du 21 au 28 janvier, sera la procédure de pré-inscription au tirage au sort pour les coureurs UTMB, CCC, TDS et OCC refusés en 2019 et 2020 sur la même course.

Enfin, entre le 4 et le 11 février se tiendra la phase 3, sous réserve de places encore disponibles. Il s'agira des pré-inscriptions pour tous ceux n'ayant pas pu avoir accès aux phases 1 et 2.

En dehors du tirage au sort, il faut noter qu'une place sera réservée pour l'édition 2022 aux coureurs inscrits en 2020 et qui ne participent pas à l’édition 2021 de l’UTMB ou qui ont été ou sont refusés en 2019, 2020 et 2021 sur la même course.