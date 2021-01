Dans un contexte toujours fait d'incertitudes, les inscriptions pour l'édition 2021 de l'Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB), prévue le 27 août prochain, ont cours actuellement.On commence à voir apparaître quelques noms susceptibles de tenir l'affiche de la grand-messe mondiale du trail, au premier rang desquels on trouve évidemment le Français François D'Haene (triple vainqueur - 2012, 2014 et 2017) et l'Espagnol Pau Capell, lauréat de la dernière édition en 2019 et qui s'était offert le parcours de l'UTMB en solitaire en 2020 Ce week-end, le Français a lancé, taquin comme il aime à l'être sur les réseaux sociaux, une invitation à quelques autres ténors du trail mondial

Pour les autres stars de la planète trail, il n'y a cependant encore rien d'officiel.



Xavier Thévenard, qui vient de passer chez l'équipementier suisse On après 10 ans chez Asics et lui aussi lauréat à trois reprises de l'UTMB, devrait cependant être de la partie. Même chose pour l'Américain Jim Walmsley qui, lors de la finale des Golden trail series (Açores, fin 2020), a confié à d'autres coureurs présents qu'il préparerait plusieurs mois à l'avance cette course sur Chamonix.

Reste alors, évidemment, le cas Kilian Jornet, bien taquiné sur le post de D'Haene qui l'invite malicieusement à quitter la route pour venir jouer avec lui sur les sentiers de l'UTMB...